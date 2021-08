PSG, si riapre la pista Koulibaly? Infortunio di Ramos più grave del previsto: i dettagli

Bisognerà ancora attendere per il debutto di Sergio Ramos con la maglia del PSG. E, forse, almeno fino ad ottobre. Stando a quanto riferito da Canal +, a causa di una lesione muscolare rimediata a fine luglio l'ex Real Madrid potrebbe rimanere ai box per un paio di mesi, dunque per tutto agosto e settembre. Inizialmente si pensava che il centrale spagnolo potesse recuperare nel giro di un paio di settimane, invece a quanto pare l'infortunio è più grave del previsto.