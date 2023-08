PSG spalle al muro: Mbappé l'ha ribadito ad Al Khelaifi, resta un anno e va via a zero

Kylian Mbappé non arretra di un passo e continua a non voler prendere in considerazione l'idea di lasciare il Paris Saint-Germain prima della scadenza

Kylian Mbappé non arretra di un passo e continua a non voler prendere in considerazione l'idea di lasciare il Paris Saint-Germain prima della scadenza del contratto, ovvero il prossimo 30 giugno. La decisione è presa da tempo: nonostante il rifiuto di esercitare la clausola per il rinnovo automatico fino al 2025, il fuoriclasse francese non ha alcuna intenzione di fare le valigie, a meno che il Real Madrid non decida di accorciare i tempi e di ingaggiarlo subito, senza aspettare che si svincoli tra poco più di 10 mesi.

Martedì, riporta Le Parisien, sarebbe andata in scena l'attesa riunione tra l'ex Monaco e Nasser Al-Khelaïfi, alla quale erano presenti anche Luis Campos e Luis Enrique. Il giocatore ha ribadito il suo pensiero, mentre il presidente, in un'atmosfera definita "tesa", gli ha fatto capire senza troppi giri di parole che non giocherà un solo minuto se non accetterà di rinnovare. Un vero e proprio garbuglio, a due giorni dall'inizio della Ligue 1.