Psg su Koulibaly, la smentita di KKN: nessuna offerta al Napoli

In queste ore sembra il futuro di Kalidou Koulibaly si è avvicinato al Paris Saint Germain: la squadra francese, come riportato dal The Telegraph, avrebbe presentato un'offerta da 80 mln al Napoli per portare a casa il difensore senegalese.



Voce proveniente dall'Inghilterra che, però, non troverebbe riscontro qui in Italia: la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, ha di fatto smentito l'offerta dei parigini. Al momento, riporta il giornalista Diego De Luca, non sarebbe pervenuta al Napoli nessuna offerta dalla Francia, ed in particolare dal Psg, per Koulibaly.