Psg su Koulibaly per l'infortunio Sergio Ramos? No, il ko dello spagnolo non è grave

Il Paris Saint-Germain ha diramato il primo bollettino medico della stagione, in cui si fa il punto sui calciatori infortunati: Sergio Ramos ha un infortunio al polpaccio sinistro; non si dovrebbe tornare sul mercato perché la ripresa degli allenamenti per l'ex Real è prevista appena tra una settimana (confermata dunque l'assenza per la sfida di Supercoppa contro il Lille). Rafinha invece si sta sottoponendo a delle cure specifiche dopo una distorsione al ginocchio.