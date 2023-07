Psg su Osimhen, ma è "bloccato" da Mbappé: serve cifra choc per cederlo

Servono 250 milioni di euro per strappare Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain già quest'estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Servono 250 milioni di euro per strappare Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain già quest'estate. Lo scrive stamattina il Daily Mail, secondo il quale sarà necessario un "pacchetto" a dir poco sostanzioso per anticipare l'addio del talento ex Monaco ai parigini. Su Mbappé è attivo ormai da anni il pressing del Real Madrid, ma non mancano le insidie dall'Inghilterra. Le ultime due squadre a informarsi dettagliatamente sul conto del francese sono state infatti Liverpool e Arsenal.