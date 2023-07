Psg svela la maglia da trasferta, Mbappè tra i testimonial: indizio sulla permanenza?

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Bianca con una fascia centrale effetto prisma, con i colori tradizionali del club. Il Psg ha lanciato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione, in occasione della 'We run Paris', la corsa di dieci km organizzata dal club francese. Ad indossarla anche campioni come Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara che hanno partecipato all'evento podistico.

La seconda casacca dei campioni parigini verrà indossata per le partite fuori casa: il rosso e il blu si fondono nella banda sul petto, creando un netto contrasto con il bianco della maglia stessa. Nella foto che lancia il kit i testimonial sono tra gli altri Marco Verratti e Kylian Mbappè, la stella dei parigini anche quest'estate al centro del mercato internazionale. (ANSA).