Psv, Malen 'conferma' l'addio di Lozano: "Siamo sicuri che possiamo gestire la sua partenza?"

Donyell Malen ha commentato il pari per 0-0 del Psv contro l'FK Haugesund e, indirettamente, ha annunciato l'addio di Lozano, che andrà al Napoli: "Sicuro che possiamo gestire la sua partenza?" le parole del calciatore deluso per l'ultimo risultato ed evidentemente preoccupato per l'addio del messicano.