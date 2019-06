PSV, Van Bommel: "Lozano? Preoccupato dal mercato, tra un mese c'è il preliminare..."

Mark Van Bommel, tecnico del PSV, ha parlato della nuova stagione del club olandese dicendosi particolarmente preoccupato per le tante voci di mercato riguardanti i giocatori della sua rosa, in particolar modo Hirving Lozano e Steven Bergwijn, obiettivi rispettivamente di Napoli e Inter: "I possibili scenari di mercato mi preoccupano molto. Tra circa 4 settimane avremo il turno preliminare di Champions e vorrei essere pronto. Un tecnico ha bisogno di tempo per creare la squadra e inculcare i principi di gioco. So che ci saranno movimenti in uscita e movimenti in entrata e purtroppo non posso farci niente".