Punta-regista, forza fisica e grande tecnica: chi è Sorloth, ultima idea per l'attacco

Ha 24 anni, è alto quasi due metri, ha grande tecnica: sono questi i dettagli di Alexander Sorloth, attaccante del Trabzonspor, ma in prestito dal Crystal Palace, ultima idea del Napoli per l'attacco qualora saltasse l'affare Osimhen. Ne parla il quotidiano Tuttosport. Sorlot, norvegese, oltre a essere più grande di tre anni, ha altre caratteristiche rispetto al nigeriano: è un attaccante-regista, è abile a proteggere palla, ha buona tecnica, vede la porta e aiuta i compagni con assist precisi. Quest'anno ha segnato 21 gol in 30 partite di campionato, in totale 29 stagionali su 45 incontri. In passato ha vestito anche la maglia del Gent e del Midtylland. Per Transfermarkt il suo valore di mercato è di 13 milioni di euro e col club inglese ha un contratto in scadenza nel 2022. Con la sua nazionale ha segnato 6 reti in 22 partite.