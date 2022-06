Pupillo di Giuntoli, Cambiaso va alla Juventus: al Genoa un bianconero come contropartita

GIOVANILI EURO UNDER 19, ITALIA TRAVOLTA DALLA FRANCIA: ASSIST E 70' PER AMBROSINO Prima sconfitta agli Europei Under 19 per l'Italia di Nunziata, sconfitta 4-1 dalla Francia. Prima sconfitta agli Europei Under 19 per l'Italia di Nunziata, sconfitta 4-1 dalla Francia. LE ALTRE DI A DIAWARA SEPARATO IN CASA ALLA ROMA: L'EX AZZURRO CONTINUA A RIFIUTARE OGNI DESTINAZIONE Sotto contratto con la Roma fino al 2024, con un ingaggio da 2,5 milioni, Amadou Diawara continua a rifiutare ogni destinazione. A scriverlo è Il Messaggero, secondo cui le ultime squadre ad essersi interessate all'ex Napoli sono Lecce ed Hertha Berlino, che... Sotto contratto con la Roma fino al 2024, con un ingaggio da 2,5 milioni, Amadou Diawara continua a rifiutare ogni destinazione. A scriverlo è Il Messaggero, secondo cui le ultime squadre ad essersi interessate all'ex Napoli sono Lecce ed Hertha Berlino, che...