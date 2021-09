Pupillo di Giuntoli, De Ketelaere brilla in Champions: migliore in campo in Bruges-PSG

Una crescita costante e un futuro sicuramente roseo. Tra le tante stelle ammirate ieri sera in Belgio, la più brillante (un po' a sorpresa) è stata quella di Charles De Ketelaere, seguito dal Napoli da tempo perché vero pupillo di Cristiano Giuntoli. Il giovane centrocampista si è meritato addirittura un 9 nelle pagelle di Het Laastse Nieuws "Quando giochi contro una squadra così forte, tutti devono dare il massimo. Non si vince con i singoli, bisogna essere bravi collettivamente. Con un po' di fortuna avremmo potuto vincere", ha detto a fine partita. "Le stelle del PSG? Non ci pensi molto durante la partita. Si vede quanto sono bravi, certo, ma i nomi in sé non contano".