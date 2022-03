Pupillo di Giuntoli, il 2001 De Ketelaere finisce nel mirino di un altro club di Serie A

Charles De Ketelaere, pupillo di Cristiano Giuntoli, è uno dei grandi talenti del calcio belga del presente e del futuro.

Charles De Ketelaere, pupillo di Cristiano Giuntoli, è uno dei grandi talenti del calcio belga del presente e del futuro. Classe 2001, di Bruges, gioca nella squadra della sua città: nazionale belga e Under 21, il trequartista gioca al Club Brugge sin dal 2008, ovvero dall'età di sette anni. E ora è diventato uno degli obiettivi più caldi per l'estate del Milan, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com.

CACCIA AL TREQUARTISTA

Quello di Noa Lang è un nome che piace ma sulla sinistra, con Rafael Leao e Ante Rebic, la fascia è coperta. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno cercando un giocatore da inserire sia come punta, che sulla trequarti e anche capace di giocare sulla destra e De Ketelaere, scadenza nell'estate del 2024, è uno dei nomi che piacciono di più ai rossoneri. Per il classe 2001 i numeri sono straordinari anche in questa stagione: già in doppia cifra, 12 reti e 7 assist in Jupiler League, ne ha fatti 16 in tutto in stagione. Cifre e caratteristiche che hanno convinto il Milan a puntarci per l'estate.