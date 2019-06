Quagliarella resta alla Samp, Gazzetta: "È l'unica certezza dell'attacco, pronto anche il rinnovo"

E' durato pochi giorni il sogno di Fabio Quagliarella al Napoli. Le parole di De Laurentiis avevano illuso i tifosi ma alla fine l'attaccante resterà alla Sampdoria. Lo ha confermato Massimo Ferrero ed anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che scrive: "Fabio Quagliarella è l'unica e grande certezza dell’attacco blucerchiato per la prossima stagione. Se l’allenatore riterrà il capocannoniere della A decisivo anche per il futuro a medio termine, il club si metterà subito all’opera per discutere un nuovo rinnovo per Fabio, che andrà in scadenza nel 2020".