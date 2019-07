Quale destino per Simone Verdi? Toro avanti con 22mln, ma la Samp prepara il rilancio

In casa Napoli, in ottica cessione, il nome più caldo resta quello di Simone Verdi. L'esperienza azzurra dell'attaccante sembra oramai agli sgoccioli dopo una sola stagione agli ordini di Carlo Ancelotti e per il futuro sono due le società italiane che hanno mosso i passi più concreti.

Torino avanti alla Samp - Un testa a testa che ha vissuto in pieno equilibrio fino ad oggi, con sorpassi e controsorpassi all'ordine del giorno. Ma adesso la squadra in vantaggio sembra essere il Torino, club che ha mosso passi importanti verso la richiesta del Napoli. La base di partenza è 25 milioni, i granata dopo l'iniziale proposta da 18 sono arrivati a mettere sul piatto un'offerta complessiva da 22 milioni di euro con la possibilità di spalmare il tutto in un prestito oneroso (4 milioni) e riscatto obbligatorio (18 milioni). La Samp, dal canto suo, è ferma a 17 milioni cash. Proposta che però oggi, fra l'incontro in Lega e la compilazione dei calendari, potrebbe essere rivista verso l'alto.