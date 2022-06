Quale futuro per Koulibaly? Secondo il CdS, ADL può dichiararlo incedibile e riaprire per il rinnovo

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? In settimana Fali Ramadani è stato in Italia, prima a Milano e poi a Roma, ma non ha incontrato Aurelio

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Quale futuro per Kalidou Koulibaly? In settimana Fali Ramadani è stato in Italia, prima a Milano e poi a Roma, ma non ha incontrato Aurelio De Laurentiis né nessun altro del Napoli per discutere del futuro del centrale senegalese da lui assistito. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale alla fine il patron azzurro potrebbe anche decidere di trattenerlo, dichiarandolo incedibile nonostante l'attuale distanza contrattuale e magari riaprendo pure la trattativa per rinnovare.