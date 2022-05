Quale futuro per Traorè? Tmw: piace al Napoli, ma il Sassuolo spara altissimo

L'escalation della seconda parte di stagione di Hamed Junior Traoré lo ha reso di fatto uno dei grandi uomini mercato del Sassuolo.

L'escalation della seconda parte di stagione di Hamed Junior Traoré lo ha reso di fatto uno dei grandi uomini mercato del Sassuolo. A questo proposito Tuttomercatoweb scrive: “Traoré piace a molti. Da tempo si è inserita alla corsa la formazione azzurra di Luciano Spalletti. Il Sassuolo, però, che di fatto lo ha eletto a erede di Jeremie Boga, lo farà partire? Tanti nomi sul mercato ma di fatto la società della famiglia Squinzi non vuole privarsi di più di due pezzi pregiati. Uno dovrebbe essere Gianluca Scamacca, poi tra Davide Frattesi, Giacomo Raspadori, Domenico Berardi, Maxime Lopez e giustappunto Hamed Traoré, ne andrà via soltanto uno. La Juventus aveva una prelazione per l'acquisto ma non l'ha esercitata, adesso il Sassuolo ha detto no ai 15 milioni del Napoli e ne chiede quasi il doppio. Come sempre accade: per il club neroverde nessuno è incedibile ma se parte, lo fa solo e soltanto alle cifre fissate da Carnevali e dirigenza. Traoré compreso”.