Quale sarà il futuro di Ndombele? Il Napoli ha già preso una decisione

Ndombele non verrà riscattato dal Napoli. La decisione, come scrive La Gazzetta dello Sport, è già stata presa. Troppo alte le richieste del Tottenham, 30 milioni, così come è alto l'ingaggio del centrocampista francese che dunque a fine stagione tornerà alla base dopo un anno in prestito al Napoli. Dodici mesi in cui l'ex Lione non è riuscito a lasciare il segno.