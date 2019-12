Quando Lobotka disse: "Giocherò nel Celta Vigo almeno fino a gennaio. Voglio la Champions..."

Stanislav Lobotka, classe '94, centrocampista del Celta Vigo, è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli. La società azzurra lo aveva trattato già l'estate scorsa quando Jorginho andò al Chelsea. Pochi mesi fa Lobotka stava lasciando il Celta Vigo, era corteggiato da diversi club europei, alla fine lui è rimasto e in conferenza stampa, a settembre, rivelò: "In estate c’erano offerte da diversi club, ma giocherò con il Celta almeno per metà stagione. Futuro? Tutti i calciatori del Celta vogliano provare un’avventura in un club più grande in Europa e giocare la Champions League. Intanto qui sono felice, a gennaio vedremo cosa succederà”. Gennaio è (quasi) arrivato ed è tornato pure il Napoli. Che gioca la Champions.