Quando pagherà di stipendio ADL per Ndombele? Svelata la cifra 'irrisoria'

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stamane a Villa Stuart ci sarà Tanguy Ndombele per sostenere le visite mediche. È un centrocampista classe ’96, arriva al Napoli in prestito oneroso a 500 mila euro e per un diritto di riscatto fissato a 30 milioni, per l’ingaggio il club di De Laurentiis sborserà 2,5 milioni di euro, meno del 50% dello stipendio complessivo, ci sarà il contributo del Tottenham per saldare l’intera cifra. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.