Quante incognite in estate: due big rischiano l'addio e si valuta Ndombele

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra tre mesi, in casa Napoli, gli accordi ballerini saranno quelli di Zielinski e di Lozano, eventualmente liberi a parametro zero nel 2024, ma come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarà da riflettere sull’eventuale riscatto di Ndombele, sui desideri di Demme, poi, affinché un velo di ipocrisia non cali su un’analisi a tutto campo, diventerà inevitabile fronteggiare il prevedibile assalto ad Osimhen.