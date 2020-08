Quattro cessioni di lusso per il mercato: pronto tesoretto da 150mln

Il Napoli, che ha già speso 80 milioni per Osimhen, ha bisogno di un nuovo tesoretto da reinvestire sul mercato. Il ds Giuntoli è al lavoro per rinforzare l'organico e per farlo servirà prima sfoltire la rosa. In tanto andranno via, le cessioni di lusso di Allan e Koulibaly, più quelle di Milik e Ghoulam, potrebbero permettere al Napoli di guadagnare circa 150 milioni di euro, un bel tesoretto da utilizzare per i nuovi acquisti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.