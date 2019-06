Quattro club su Mario Rui, da Torino: "Con Mazzarri sarebbe al centro del progetto"

Il Torino continua la corte per Mario Rui. Lo ha confermato lo stesso procuratore dell’esterno portoghese in uscita dal Napoli. Stando a Tuttosport, però, l’interesse per il 28enne ex Empoli è molto alto. Sul calciatore ci sono anche altri due club di serie A: Milan e Sampdoria. E anche in patria monitorano la situazione: piace al Benfica. Tuttosport sottolinea, però, che: “Il Toro ci sta dietro da tempo e in granata sarebbe al centro del progetto”.