Quattro dubbi di mercato non ancora sciolti

La piazza di Napoli è delusa per il mancato arrivo di Gabri Veiga, ma in realtà ci sono ancora diverse situazioni di mercato da risolvere. Ne abbiamo individuate quattro.

La prima: Zanoli sarà il vice Di Lorenzo o alla fine il Napoli cederà alla volontà del giocatore di andare a giocare? E nel caso Faraoni resta ipotesi valida o è definitivamente tramontata?

La seconda: Demme da un anno è comprimario, questa estate sembrava vicino all'addio, a una settimana dalla fine del mercato il giocatore è ancora di proprietà del Napoli. Che ne sarà del suo futuro?La terza: Gaetano e Zerbin accetteranno un altro anno da 'comparse' o finalmente potranno giocare altrove?La quarta: Lozano non rinnova e non parte? Resta a scadenza? A destra non ci saranno rinforzi?