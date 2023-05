Quello che tutti ci stiamo domandando su Gollini

Due gare da titolare, zero gol subiti, ottime parate, grande padronanza del ruolo. Pierluigi Gollini non ha fatto rimpiangere Meret

Due gare da titolare, zero gol subiti, ottime parate, grande padronanza del ruolo. Pierluigi Gollini non ha fatto rimpiangere Meret quando chiamato in causa e infatti ci si domanda se possa o meno fare il titolare il prossimo anno qualora Meret dovesse partire. Domanda lecita dato che si tratta di un portiere esperto che ad un certo punto si è ritrovato anche al Tottenham. Meret ha mercato e potrebbe salutare e in tal caso non è da escludere l'ipotesi di Vicario vice e Gollini promosso a titolare o comunque di un'alternanza tra i due.