Quotazioni di mercato, quattro azzurri in calo: i dettagli

Col ciclone Covid che ha investito anche il calcio nell’ultimo anno i valori di parecchi calciatori di Serie A sono cambiati. Secondo quanto si legge sul sito Gianlucadimarzio.com e facendo da riferimento i valori del sito specializzato Transfermarkt, sono quattro i calciatori del Napoli che si sono svalutati di 5 milioni di euro nell'ultimo anno: Meret, Milik, Lobotka e Koulibaly. Per il difensore azzurro c'è da considerare, oltre alla stagione discontinua per via della Coppa d'Africa e degli infortuni, anche l’età (29 anni). Per Lobotka, arrivato a gennaio per 20 milioni più bonus, sono state poche le apparizioni in campo. Il dualismo in porta invece non ha fatto di certo bene a Meret, con Ospina che di fatto con l’arrivo di Gattuso ha preso la titolarità tra i pali. Infine c’è Milik che vive ai margini del progetto azzurro, ha un contratto in scadenza a giugno e nonostante la corte di diversi top club De Laurentiis non è disposto a trattare per una cifra inferiore ai 18 milioni nel mercato di gennaio.