Radio Crc - Entourage Castagne non conferma l'accordo col Napoli: a sinistra gioca controvoglia

Questione terzini al centro delle notizie di mercato nelle ultime ore. La redazione di Radio CRC, parla dell'interesse azzurro per Timothy Castagne, dato per definito al Napli da altre fonti: “L'entourage di Castagne, conferma che il suo assistito è un calciatore che piace molto al Napoli, ma non è stato né bloccato né chiuso. Ama giocare a destra anche nella nazionale belga, a sinistra gioca controvoglia. Se il Napoli ha chiuso per Di lorenzo, sicuramente Castagne non arriverà”.