Radio Marte - Accordo con Frare del Cittadella: il Napoli può prenderlo e darlo in prestito

Ha sognato la Serie A con il Cittadella, adesso Domenico Frare potrebbe raggiungerla grazie al mercato. Il Napoli è molto interessato a lui, centrale classe '96, che tanto bene ha fatto quest'anno. Raffaele Auriemma dà gli ultimi aggiornamenti ai microfoni di Radio Marte: “Frare è un classe 1996, se il Napoli lo prenderà sarà per darlo in prestito, chi è ben informato sul giocatore non ha smentito. Il Napoli ha già l’accordo con gli agenti, il calciatore sarebbe felice di venire al Napoli ma gli agenti devono prima incontrare il Direttore Sportivo del Cittadella, ovvero Marchetti, cosa che accadrà all’inizio della prossima settimana".



CIFRE - "Da ciò che sappiamo attraverso i colleghi ben informati sul Cittadella, il club dovrebbe chiedere 2 milioni. Se il Napoli dovesse prenderlo, potrebbe darlo in prestito al Parma o potrebbe anche restare un altro anno al Cittadella ma il Napoli potrebbe sperimentarlo nella massima serie”.