Radio Marte - ADL approva il Benitez bis: lavora per quattro acquisti dal Real

De Laurentiis approva il Benitez bis. Questo è il racconto della redazione di Radio Marte, che spiega come la società azzurra è pronta ad attingere a piene mani dal Real Madrid per questo mercato estivo, così come accadde con gli arrivi di Higuain, Callejon ed Albiol nel 2013. Sono tre i profili seguiti, quelli dei centrocampisti Dani Ceballos, Marcos Llorente e dell’esterno sinistro Theo Rodriguez. Il chiodo fisso resta James Rodriguez, pupillo di Ancelotti che in questa fase è il mediatore di tutte le trattative azzurre.