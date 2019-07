Radio Marte - Agenti di Younes mai stati a Dimaro, ma Napoli ha intenzione di rinnovargli il contratto

Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le voci della presunta presenza degli agenti di Amin Younes a Dimaro per discutere di rinnovo contrattuale: "Ho letto ieri che gli agenti di Younes erano a Dimaro per parlare del rinnovo di contratto del tedesco. Ieri non c’era nessun agente di Younes a Dimaro. Li ho contattati personalmente e non ne sapevano nulla, cadevano dalle nuvole. Ciò non toglie che il Napoli voglia comunque rinnovare il contratto a Younes di almeno un altro anno”.