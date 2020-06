Radio Marte - Conferme dall'entourage: trattativa avanzata col Lille per Gabriel, ma lui attende

Uno degli obiettivi del Napoli del Napoli per la prossima stagione sarebbe Gabriel Magalhaes (22), attualmente in forza al Lille. La redazione di 'Si Gonfia la Rete', la trasmissione di Radio Marte condotta da Raffaele Auriemma, ha fornito gli ultimi aggiornamenti circa la situazione: “Gabriel? Abbiamo avuto conferme dall’entourage. C’è una trattativa in corso molto avanzata tra Napoli e Lille, mentre il giocatore non ha ancora deciso il suo futuro, anche perché sul brasiliano c’è forte anche l’Everton, Ancelotti lo vorrebbe e da Lille ci raccontano che il ragazzo e l’ex allenatore del Napoli si sarebbero addirittura incontrati di persona. Si tratta di un difensore 22enne ed è un brasiliano, quindi extracomunitario e al momento c’è un solo slot da extracomunitario, diventerebbero due con la cessione di Leandrinho".