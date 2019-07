Radio Marte - Futuro James, in serata incontro tra Mendes ed il Real: si cerca l'intesa per l'addio

Vertice in serata tra James Rodriguez, il suo agente Jorge Mendes e Florentino Perez. Questa l’indiscrezione diffusa dalla redazione di Radio Marte, che spiega come nelle prossime ore potrebbe esserci questo incontro per cercare di chiarire la questione legata al futuro del classe ’91. Da parte del calciatore c’è il gradimento per il Napoli, ma resta da trovare la giusta formula per il trasferimento per il calciatore.