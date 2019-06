Radio Marte - Il Napoli lavora con l'agente di Zapata: è il preferito di Ancelotti

Le ultime sul mercato del Napoli e sul possibile asse con l'Atalanta arrivano da Radio Marte. Nel corso della trasmissione 'Si gonfia la Rete' ne ha parlato Raffaele Auriemma: “Per quanto concerne i tre nomi dell’Atalanta, cioè Ilicic, Castagne e Zapata, dall’Atalanta – società seria e strutturata – arrivano rumors netti: non andrà via nessuno. I tre giocatori resteranno all’Atalanta, bisognerà mettersi l’anima in pace secondo quanto trapela da Zingonia.



FIDUCIA A DUVAN? - "Su Zapata, secondo me il Napoli sta lavorando molto con il suo agente Villarreal perché dalla Colombia dicono che il Napoli creda molto all’idea di riportarlo. De Laurentiis non vorrebbe spendere troppi soldi per cartellino e ingaggio, Ancelotti vuole un profilo che già conosca la Serie A. Di conseguenza, quello di Zapata sembra essere il profilo giusto”.