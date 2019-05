Radio Marte - Il Napoli tratta sul prezzo di de Paul: due azzurri possibili contropartite

C'è anche Rodrigo de Paul tra i tanti nomi finiti sul taccuino del Napoli. Un profilo che torna in auge, come conferma il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte: "Oggi, oltre al summit di mercato del Napoli, c’è anche quello dell’Udinese e si sta parlando anche di Rodrigo De Paul. L’interesse del Napoli è diventato sempre più forte da quando il PSV sta giocando al rialzo per Lozano. Ancelotti lo ha visto e commentato al Mondiale ma il Napoli non può farsi strozzare dal PSV. De Paul è il nome più caldo: l’Udinese chiede 30 milioni per il giocatore, il Napoli per ora è fermo a 20 ma ci sono nomi in ballo che potrebbero essere coinvolti nella trattativa, come Ounas e Verdi. Al Napoli piace perché è ancora giovane, forte fisicamente e può giocare in vari ruoli”.