Radio Marte - Il piano per Osimhen: trovare accordo con il bomber e poi trattare col Lille

Il Napoli in queste ore prova a stringere per Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è in città ed ha incontrato Gattuso nella serata di ieri, a testimonianza della volontà delle parti di discutere per un eventuale accordo. A parlare della questione è Pasquale Tina, che ai microfoni di Radio Marte ha dichiarato: "La trattativa per Osimhen è avviata. Mi sembra chiara la volontà del Napoli di chiudere il discorso col calciatore per poi trovare l’accordo con il Lille".