Radio Marte - Immobile, Mariano o Rodrigo per l'attacco: il Valencia fissa il prezzo

"Per l’attacco i nomi sono sempre tre: Ciro Immobile, Mariano Diaz e Rodrigo" . Parole di Raffaele Auriemma, che ai microfoni di Si Gonfia La Rete su Radio Marte parla della questione attaccante: "Pare che il Napoli stia provando a insistere proprio con l’attaccante del Valencia. Il ragazzo ha offerte anche dalla Cina. Il club non richiederà i 60 milioni della scorsa stagione, quest’anno ne chiederà 50. Si tratta di un’operazione fattibile ma bisognerà chiudere in tempi brevi".