Radio Marte - James, irrompe l'Atletico Madrid: si cerca il doppio colpo con Joao Felix

Una nuova rivale per il Napoli nella corsa è James Rodriguez. A svelare l'interesse di un nuovo club per il colombiano è Raffaele Auriemma, che parla così ai microfoni di Radio Marte: "A proposito di James Rodriguez possiamo dire che, attraverso fonti che ci arrivano direttamente dal Portogallo, l’Atletico Madrid sta provando l’accelerata per prendere, oltre al colombiano, anche il giovane portoghese del Benfica Joao Felix. Mendes adesso probabilmente dovrà vendere Felix perché non riuscirà a trattenerlo facilmente”.