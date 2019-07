Radio Marte - James-Napoli, il nodo è la formula: per il Real parte solo a titolo definitivo

Le ultime sull'affare legato a James Rodriguez direttamente dalla voce di Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Su James c’è l’interesse dell’Atletico Madrid e lo abbiamo già detto da un mese a questa parte. Il Napoli ci sta pensando seriamente e vorrebbe portarlo a Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, non obbligo! Il Real vorrebbe invece cederlo a titolo definitivo. Per quello che ne sappiamo tutto e molto dipenderebbe da James Rodriguez, li dove lui non trovasse null’altro allora verrebbe a Napoli. Non è vero che lui vuole solo ed esclusivamente Napoli, che ha in mente solo e soltanto Napoli. Se ne sapremo di più vi diremo le cose come stanno”.