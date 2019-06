Radio Marte - La Juve si inserisce per Almendra, ma l'entourage privilegia il Napoli

E' da diversi mesi, ormai, che il Napoli ha messo gli occhi su Augustin Almendra, uno dei più bei prospetti del Boca Juniors, classe 2000 dal futuro assicurato. Del futuro del gioiellino Xeneize ha parlato Raffaele Auriemma a Radio Marte: “La situazione in questo momento è in stand-by ma intanto altre società vorrebbero prendere il giocatore. Dopo il Porto e il Monaco sarebbe spuntata addirittura la Juventus, che avrebbe chiesto informazioni al Boca Juniors facendo un sondaggio sul giocatore, i due club hanno da anni ottimi rapporti. Dall’entourage del centrocampista comunque dicono di voler privilegiare il Napoli, che però si augurano non si stanchi di aspettare".

