Radio Marte - Otto cessioni all'orizzonte, addio Inglese fa pensare all'arrivo di una punta

Mercato caldo non solo in entrata in casa Napoli, diversi i movimenti anche per le operazioni di uscita. Ne ha parlato Pasquale Tina intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Questo quanto dichiarato: "Stagione di mercato interessante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis concentrato sulla ricerca dei nuovi profili da portare alla corte di Carlo Ancelotti, ma impegnato in alcune manovre di uscita. Si pensa alla cessione di Hysaj, Mario Rui, Rog, Diawara, Ounas, Albiol, Verdi, Vinicius attualmente in prestito al Monaco, ed Inglese.

Senz'altro la cessione di quest'ultimo fa pensare all'arrivo di un'altra punta, anche se al momento le strategie del napoli per il reparto offensivo non sono ancora chiare. Peraltro se il Napoli valuta un profilo come Lozano, è chiaro che ci sono movimenti attorno a qualche componente della rosa partenopea, ipotesi rafforzata dal tweet postato stamane dalla società che non esclude la cessione di Insigne ed Allan.

Quanto a Verdi, parliamo di un giocatore che non ha dato le risposte sperate, pertanto si potrebbe valutare la formula del prestito oneroso, difficile parlare di vendita in virtù della stagione condotta".