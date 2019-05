Radio Marte - PSV gioca al rialzo e chiede 50mln per Lozano: il Napoli torna su De Paul

Il Napoli è tornato prepotentemente in corsa per Rodrigo de Paul, classe '94 dell'Udinese e recentemente convocato dall'Argentina per la Copa America.

Secondo quanto riferito da Raffaele Auriemma nel corso di Radio Marte, il club partenopeo ha constatato le difficoltà nell'arrivare a Hirving Lozano, classe '95 del PSV, a causa del gioco al rialzo del club olandese, arrivato a chidedere 50mln di euro.