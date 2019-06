Radio Marte - Sarri vuole Koulibaly, ma il Napoli chiederà oltre 200mln: i dettagli

Kalidou Koulibaly è considerato incedibile dal Napoli, ma Maurizio Sarri avrebbe piacere ad averlo con sé alla Juventus. Da Torino, però, devono dimenticare che quest'affare possa farsi a cifre ragionevoli, come sottolinea Raffaele Auriemma a Radio Marte: “Mi è arrivata una voce sul fatto che Sarri potrebbe voler ricreare una linea difensiva composta da uomini di fiducia con Hysaj, Rugani, Emerson Palmieri e anche Kalidou Koulibaly. Su di lui, però, entra in scena De Laurentiis. Al momento, ci risulta – anche se tutto è possibile – che clausola non ci sia, quindi se la Juventus lo vuole serviranno 250 milioni di euro”.