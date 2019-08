Radio Marte - Verdi-Toro, si può chiudere settimana prossima. Ounas, c'è il Lille

Pasquale Tina, collega de La Repubblica, ha dato le ultime ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Verdi? Credo che sia una trattativa, quella col Torino, andrà in porto, magari la prossima settimana quando il Napoli rientrerà dagli Stati Uniti. Verdi ha fatto un buon ritiro, mi è sembrato anche a suo agio nel 4-2-3-1. E' un giocatore che andrà via, ha bisogno di continuità ed ha chiesto di giocare con continuità nel Napoli ma questo non è possibile. Alla fine andrà a Torino. Bisognerà prendere una decisione per Ounas, piace al Lille".