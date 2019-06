Radio Marte - Zapata tornerebbe volentieri, ma il Napoli non ha presentato offerte all'Atalanta

Duvan Zapata tornerebbe ben volentieri al Napoli dopo una stagione da protagonista all'Atalanta. A riferirlo è Raffaele Auriemma, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Zapata e Zuniga hanno tanti amici di cui mi fido, perché hanno sempre detto cose corrette e ci hanno anche permesso di fare qualche scoop come il rinnovo di contratto di Zuniga. Mi raccontano che per quanto riguarda Zapata non è ancora stata fatta nessuna offerta all’Atalanta da parte del Napoli, però ci è stato detto che il calciatore tornerebbe al Napoli, sapendo anche che Ancelotti lo vorrebbe in rosa.

PREZZO - "L’Atalanta ne fa una valutazione molto alta ma, in un certo senso, potrebbe aver bisogno di venderlo anche per una questione di limiti raggiunti. L’obiettivo della dirigenza è vendere gli esuberi ma secondo me questo non sarà possibile e alla fine potrebbero dover cedere un pezzo da novanta, visto che hanno preso anche Muriel”.