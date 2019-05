Rai - Accordo con Veretout, si aspetta la risposta della Fiorentina. Diawara verso la Premier

Nel corso di Rai Sport Ciro Venerato ha fatto il punto sulle trattative in casa Napoli: "È entrato nel vivo l'affare Veretout. Si aspettano notizie da Firenze, ma il Napoli ha l'accordo sul giocatore. Per quanto riguarda gli esterni Trippier ha preso tempo con Giuntoli, Castagne resta all'Atalanta ed è molto difficile che arrivi Theo Hernandez. Piace Kimpembe del PSG, per la corsia mancina può arrivare Fares come vice Ghoulam".

Sul fronte cessioni Venerato ha aggiunto: "Diawara andrà via, c'è anche il Wolverhampton di Mendes".