Rai - ADL farà un'ultima offerta a Callejon: già fissato l'appuntamento

Futuro in bilico per José Maria Callejon. Il giornalista Rai Ciro Venerato ai microfoni di Tv Luna ha svelato: "A metà aprile ci sarà un vertice col suo agente. Il Napoli è intenzionato a offrire un contratto di un anno con opzione per il secondo sulla base di 3 milioni netti come ingaggio. Se accetta, il Napoli sarà felice di rinnovare, altrimenti ci sarà un addio sereno: si va verso questa direzione".