Rai - Affare Milik, non solo Under: la Roma ha proposto altri 4 nomi in uscita

Ci sono buoni rapporti tra Napoli e Roma e non a caso ADL ed è stato l'unico che ha dato il benvenuto alla nuova proprietà. Secondo quanto riferito a Kiss Kiss Napoli dal giornalista Rai, Ciro Venerato, nelle riunioni londinesi sono venuti fuori altri nomi in uscita che la Roma vorrebbe inserire con Under nell'affare Milik, probabilmente per evitare il conguaglio. La Roma vorrebbe fare una maxi-operazione inserendo anche uno tra Fazio per sostituire Maksimovic, Cristante per Allan, Pau Lopez in caso di uscita di un portiere, Kluivert sempre per l'esterno, ma nessuno di questi nomi dovrebbe interessare Gattuso-