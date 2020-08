Rai - Allan, l'offerta dell'Everton non soddisfa ADL: spunta il prezzo, altri due club interessati

L'Everton è il club maggiormente interessato ad Allan, ma al momento non ha avanzato una proposta soddisfacente per il Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, chiede circa 40 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista brasiliano e l'ha fatto sapere anche a West Ham e Atletico Madrid, le altre due società che hanno effettuato sondaggi per il giocatore. Al momento nessuna proposta economica soddisfa il palato del patron azzurro. A riportarlo è l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.