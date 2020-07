Rai - Allan, non solo Everton ed Atletico: inserimento importante del West Ham

Non solo il mercato in entrata in casa Napoli, ma il club azzurro lavora anche per capire quali saranno le pedine da sacrificare nella prossima sessione di mercato. Uno dei nomi in cima alla lista dei partenti sarebbe quello di Allan: secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per il brasiliano Everton ed Atletico Madrid si starebbero fronteggiando in un testa a testa.



Nelle ultime ore si sarebbe aggiunto, nella corsa ad Allan, anche il West Ham United con un'offerta importante fatta al centrocampista azzurro.