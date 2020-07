Rai - Allan via, ci sono tre club di Premier: il Napoli lo sostituirà con un profilo diverso

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha rivelato le ultime sulle cessioni nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Callejon vive una situazione di stand-by, non credo che il Napoli lo terrà. Centrocampo? Andrà via Allan e può arrivare Vlasic che è un calciatore diverso, più di palleggio, ma sembrerebbe che il Napoli voglia un centrocampista così e non 'alla Allan'. Per il brasiliano si è inserito anche Jorge Mendes nell'affare, proverà a portarlo in Premier League. Ci sono Everton, Wolverhampton e un altro club".