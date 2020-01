Rai - Amrabat-Napoli, c'è un solo problema: l'agente chiede 6mln di commissioni

Sofyan Amrabat resta uno dei nomi in orbita Napoli, ma la trattativa per portare il giocatore marocchino in azzurro continua a non sbloccarsi. Come riportato da Ciro Venerato a Radio Sportiva, il problema non risiederebbe tra i due club ma con l'agente del giocatore che vorrebbe 6 mln di commissioni. Il Verona - riporta Venerato - a questo punto potrebbe decidere di non cedere più Amrabat a gennaio a limitarsi alle operazioni Rrahmani e Kumbulla.